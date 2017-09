17:47

¡Buenaaaas tardes! Finalísima para el Málaga en la jornada sextade la Liga Santander frente al Athletic en La Rosaleda. El conjunto blanquiazul aún no ha puntuado en liga y necesita urgentemente sumar desde ya. De no hacerlo, Míchel podría vivir su último encuentro com técnico blanquiazul. Gran ambiente en Martiricos desde dos horas antes del comienzo del choque con la llegada al estadio del equipo