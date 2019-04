19:30

¡Buenaaaas tardes de Viernes Santo! Jornada festiva que no lo será para los jugadores de un Málaga CF que comienza la "Era Víctor Sánchez del Amo" con la obligación de ganar en Santo Domingo al Alcorcón. Ocho jornadas tiene el nuevo técnico, con la victoria frente al Reus ya asegurada, para intentar recuperar al equipo y lograr el ascenso, si no de forma directa, a través de los play off. El camino se inicia en hora y media.