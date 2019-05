20:10

¡Buenaaaaaaaas noches! Bienvenidos a la retransmisión en directo del encuentro de la 37ª jornada de la Liga 1 2 3 entre el Cádiz y el Málaga en el Ramón de Carranza. Derbi andaluz de vital importancia para los blanquiazules, que se juegan muchas opciones de estar en el play off de ascenso en apenas 50 minutos. Ganar supondría un impulso para los de Víctor, que se colocarían quintos en la tabla, adelantando al propio conjunto gaditano y al Dépor. Todo lo que no sea ganar dejaría al equipo fuera de los puestos de play off